Giovani e territorio, il Bar Trattoria Ohana apre le sue porte a Bioglio FOTO

A Bioglio è nata una nuova realtà: nei giorni scorsi, in via delle Rimembranze, ha aperto ufficialmente le sue porte il Bar Trattoria Ohana, un locale affiliato CSEN che promette di diventare un punto di riferimento per gli abitanti e i visitatori del paese.

All’inaugurazione erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Lucia Acconci, giunti per condividere i propri auguri verso chi ha scelto di credere e puntare nel territorio. L'obiettivo non è solo quello di realizzare un nuovo esercizio commerciale ma anche dar vita ad un luogo di aggregazione e convivialità, con l’impegno di promuovere attività culturali, sportive e sociali in grado di coinvolgere tutta la comunità, oltre a rendere l'abitato di Bioglio un punto di riferimento per eventi e iniziative.

Già la scelta del nome del locale, “Ohana”, che significa "famiglia" in hawaiano, suggerisce un ambiente inclusivo e accogliente volto a rafforzare lo spirito di comunità. Non solo: dietro Ohana c'è la storia di giovani imprenditori pronti a mettere in pratica le proprie idee. Un esempio positivo che potrebbe ispirare altri ragazzi a credere nelle potenzialità dei propri luoghi di residenza e a creare rinnovate reti di connessione tra realtà locali.