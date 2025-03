Maiser inaugura la nuova sede: due giorni di eventi a Biella

Maiser Serramenti cambia casa! Dopo anni di attività in via Amendola 3, l’azienda si sposta in una nuova sede, più grande e accogliente, sempre a Biella, in via Gera 2. Per celebrare questo importante traguardo, Maiser ha organizzato due giornate di inaugurazione, dedicate a professionisti e al pubblico. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 e sabato 29 marzo.

Venerdì 28 marzo: giornata riservata ai professionisti

La prima giornata dell’inaugurazione sarà dedicata agli architetti, ingegneri, geometri, impresari e a tutti i professionisti del settore. Un’occasione per scoprire in anteprima la nuova esposizione e tutti gli spazi della sede.

Il programma prevede:

Ore 15:00 | Apertura porte

Ore 17:45 | Talk "Biella rinasce: la nuova vita degli edifici invisibili", moderato da Luca Gibello, giornalista ed ex Direttore de "Il Giornale dell'Architettura"

Ore 19:00 | Apericena in collaborazione con I Sapori del Viale e cocktail bar

Per garantire la migliore organizzazione, si consiglia la prenotazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inaugurazione-nuova-sede-maiser-giornata-dedicata-ai-professionisti-1270526311399?aff=oddtdtcreator

Sabato 29 marzo: porte aperte al pubblico

Sabato 29 marzo sarà una giornata di festa aperta a tutti. Dalle ore 10:00 alle 19:00, i visitatori potranno esplorare il nuovo showroom, scoprire la materioteca, visitare la sala eventi e rilassarsi nella caffetteria.

Uno dei momenti clou della giornata sarà la presentazione dell’azienda e del nuovo showroom da parte di Igor Mai, in programma alle 16:00.

Durante tutta la giornata, il catering de I Sapori del Viale accompagnerà l’esperienza con le sue specialità gastronomiche.

Anche in questo caso, per una migliore organizzazione, è gradita la prenotazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/1279220897139?aff=oddtdtcreator

Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino la realtà Maiser e brindare insieme a un nuovo capitolo della sua storia. L’appuntamento è in via Gera 2, Biella!

Uno showroom di 600 mq dedicato al design e all’innovazione

La nuova sede Maiser si sviluppa su 600 mq, offrendo spazi pensati per un’esperienza completa nel mondo dei serramenti e dell’interior design. Al suo interno troverete:

Un’ampia esposizione di serramenti e accessori, tra cui porte interne, porte blindate, tende da sole, pergole bioclimatiche e molto altro.

Una materioteca, che ospiterà un’esposizione dell’azienda Eco Contract, specializzata in rivestimenti di design.

Una sala eventi da 100 posti, prenotabile da enti pubblici e privati per conferenze, corsi, esposizioni e qualsiasi altra iniziativa volta a promuovere la cultura nella nostra Biella.

Un’area ristoro, perfetta per ospitare il catering durante gli eventi e per le pause caffè.

Gli uffici Maiser, il cuore operativo dell’azienda.

LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE MAISER:

La storia dell’edificio