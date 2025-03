Il mondo della ristorazione biellese in lutto: muore a 60 anni chef Fabio Gallana

Il mondo della ristorazione biellese e non solo è in lutto. Improvvisamente è mancato chef Fabio Gallana, che a settembre del 2023 aveva inaugurato il "nuovo" storico caffè Ferrua a Biella, in via San Filippo.

Biogliese d'adozione, chef Gallana aveva lavorato come executive chef in Arabia Saudita presso un prestigioso ristorante di Riad, fino a Milano, poi a Roma, Londra, al ristorante-bistrot di Villa Piazzo a Pettinengo.

Fabio Gallana è morto a 60 anni lascia la moglie Aile, i figli Giulio, Giorgio e Gabriele, il fratello e i parenti tutti.

L'ultimo addio al grande chef internazionale sarà lunedì 24 marzo alle 15 in cattedrale a Biella. Per chi vuole è possibile rendergli visita presso la casa funeraria Defabianis a Biella in strada Santa Maria di Campagnate dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30.