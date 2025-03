Biella, gli studenti del Gae Aulenti al lavoro per mappare l’attività di mappatura delle barriere architettoniche

Nell’ambito della convenzione relativa al progetto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) ‘Costruzioni Ambiente Territorio’, nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 marzo, gli studenti dell’Istituto Gae Aulenti hanno svolto due uscite didattiche nel quartiere di Chiavazza atte a individuare le barriere architettoniche esistenti in città.

Ricordiamo che la convenzione stipulata fra Comune di Biella e IIS Gae Aulenti ha come obiettivo di far lavorare gli studenti alla mappatura delle barriere architettoniche del territorio, valorizzando così le competenze degli studenti e migliorando la qualità di vita dei cittadini.

Tali ostacoli sono stati riportati su schede che verranno poi trascritte su una specifica mappa digitale. Il Comune di Biella, nella persona dell’assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini, coadiuvato dalla Presidente della 4° commissione consiliare, Barbara Greggio, ha voluto partire dal quartiere di Chiavazza per evidenziare l’attenzione particolare che questa Amministrazione intende riservare in particolare ai quartieri periferici.

Le medesime attività di mappatura seguiranno per tutti i quartieri, i prossimi interventi previsti saranno presso il Villaggio Lamarmora e Pavignano.