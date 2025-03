Abbattimento delle barriere architettoniche: i ragazzi del Gae Aulenti al lavoro a Chiavazza

Abbattimento delle barriere architettoniche: grazie a un’iniziativa che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Gae Aulenti, a febbraio presso Palazzo Oropa, è stata siglata una convenzione per avviare un progetto di mappatura delle barriere presenti sul territorio comunale.

L’accordo rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e coinvolge il Comune di Biella, l’IIS Gae Aulenti e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella. E in questi giorni i ragazzi che vi partecipano sono al lavoro per le vie di Chiavazza.

Obiettivi e metodologia del progetto

L’iniziativa ha una duplice finalità: da un lato, offrire agli studenti un’opportunità di apprendimento pratico e legato al territorio; dall’altro, sensibilizzare la comunità sul tema dell’accessibilità, fornendo al Comune uno strumento concreto per pianificare interventi di rimozione delle barriere architettoniche.