Ginnastica artistica femminile, Adele Silva è 4° a Vercelli

Domenica 16 marzo, Ginnastica Biella era presente a Vercelli per partecipare alle gare LB3 Avanzato ed LC3 Base di Ginnastica Artistica Femminile. In pedana sono scese Matilde Grampelli in categoria LB3 Avanzato, che si è classificata decima con una buona gara, viziata soltanto da un errore alla trave, mentre Mia Merrina e Adele Silva hanno gareggiato in categoria LC3 Base.

Per Mia, alla sua prima gara individuale, l’agitazione ha forse condizionato la sua prova, con una serie di piccoli errori. Si è classificata decima, ma il margine di miglioramento per lei rimane alto. Adele invece, bravissima, è giunta quarta con una buona prova, regolare e senza errori, ad un passo dal podio. Come sempre, la Società, ringrazia le piccole atlete e la tecnica Irina Sitnikova che le accompagnava, per l’impegno.