Calcio, la Biellese cala il tris: il sogno della Serie D è vicino. Derby ok per Elvo e Ponderano (foto di repertorio)

Si avvicina il sogno della Serie D per la Biellese. A 5 giornate dalla fine del campionato di Eccellenza, i lanieri superano in trasferta il Baveno Stresa grazie alle reti di Bernardo, Naamad e Colletta. Si tratta della 16° vittoria su 23 incontri fin qui disputati. Resta ferma a quota 7 la distanza tra la capolista e la diretta rivale della Pro Eureka che, davanti al proprio pubblico, ha superato l'Aygreville con il punteggio di 4 a 1.

In Promozione, invece, si riaprono i giochi: l'Ivrea cala il poker a Cossato e si porta a soli due punti dalla testa del girone, occupata proprio dai blues. Si avvicina anche la Fulgor Chiavazzese (3-1 all'Union Novara) mentre il Ceversama ha la meglio sull'Arona (2-1). In Prima Categoria, la Valle Elvo approfitta del passo falso della Vischese per portarsi a soli 6 punti dal primo posto grazie alla vittoria di misura ottenuta nel derby con la Valle Cervo Andorno. Esulta anche il Ponderano che ottiene il massimo della posta in palio nella stracittadina con le Torri Biellesi. Pari, invece, per Gaglianico (1-1 con Livorno Ferraris Bianzé) e Valdilana Biogliese (0-0 con Crescentinese).

In Seconda si registrano il 2 a 2 tra Vigliano e Bettole-Grignasco e il ko esterno del Lessona con la Pro Roasio. Gara sospesa tra La Cervo e Palestro Calcio. Infine, in Terza, successo per Futuro Giovani Vilianensis (3-0 alla Montaltese), pareggio per il Pollone (2-2 con il Chambave) e sonora sconfita per la Cossatese, superata 5 a 1 dal Pertusio.