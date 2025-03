Da un "like" a una relazione: l'amore ai tempi dei social visto dai giovani

"Amore ai tempi dei social" è un tema interessante che riflette come le dinamiche delle relazioni romantiche siano cambiate nel tempo grazie al nuovo mondo digitale. Se una volta l'incontro tra due persone avveniva principalmente in contesti fisici, come a scuola, al lavoro o uscite tra amici, ora l'amore può nascere direttamente dallo schermo di uno smartphone o di un computer; ad esempio con l’utilizzo di App di incontri: le piattaforme come Tinder sono diventate strumenti comuni per conoscere nuove persone. Queste app si basano su un sistema di "match", dove due persone si mettono in contatto solo se entrambe si sono piaciute; dopo, ovviamente, aver visitato il profilo dell'altro e aver letto la descrizione di esso o aver visto delle immagini.

Un altro modo, forse il più diffuso, è quello dei Social Media come Instagram, Facebook o TikTok. Molti giovani iniziano a conoscersi su questo tipo di piattaforme nelle quali, condividendo foto, storie e contenuti, si creano opportunità di interazione, commentando i post o scambiandosi messaggi. A volte, un semplice "like" o commento può dare vita a una conversazione che porta a una connessione più profonda. Nello stesso ambito dei social, spesso, si sente parlare di relazioni a distanza: grazie ad essi, le relazioni a distanza sono diventate più comuni e durature. Altre app come WhatsApp e Telegram, insieme alle videochiamate, permettono di mantenere una relazione anche se le persone si trovano in luoghi lontani, rendendo più facile la comunicazione quotidiana. Questo avviene anche grazie a chiamate e videochiamate poiché molti giovani, dopo aver iniziato una conversazione tramite messaggi, decidono di passare alle chiamate per conoscersi meglio, rafforzando così la connessione.

Ma come avvengono queste relazioni? E soprattutto, ci sono dei pro e dei contro nello sviluppo di questo tipo di relazioni? Innanzitutto, i Social Media permettono ai giovani di entrare in contatto con persone di tutto il mondo, che si tratti di una connessione con qualcuno della propria città o di un incontro virtuale con una persona di un altro continente. Grazie a queste app e alle videochiamate, le relazioni a distanza sono diventate più facili da mantenere. Questo consente di continuare una relazione anche se le persone coinvolte vivono in luoghi diversi, mantenendo un legame emotivo forte nonostante la distanza fisica. Inoltre, incontrarsi attraverso i social permette di abbattere alcune delle barriere psicologiche che possono sorgere in un incontro faccia a faccia, come la timidezza o il timore di giudizio. I messaggi scritti, dunque, permettono di riflettere meglio sulle risposte e di evitare imbarazzi, creando uno spazio più sicuro per esprimersi. Infine, le piattaforme social consentono di conoscere qualcuno più a fondo prima di incontrarsi realmente. I profili online, infatti, permettono di dare un’idea delle passioni, degli interessi e dei valori di una persona. Questo è utile a capire se ci potrebbero essere delle affinità.

Dall’altra parte, però, una delle principali critiche alla conoscenza online è che c’è un alto rischio di imbattersi in un'identità falsa; questo perchè ci sono persone che usano i social per mentire su chi sono realmente, presentandosi in modo diverso da come sono nella realtà. Questo può portare a delusioni e malintesi, soprattutto quando si arriva al fatidico “incontro fisico". Nonostante, poi, la comodità della comunicazione digitale, vengono spesso a mancare sentimenti come empatia e profondità. Le emozioni, i gesti, le espressioni facciali e il linguaggio del corpo sono elementi fondamentali di una comunicazione vera, ma su una piattaforma digitale tutto ciò viene ridotto o addirittura annullato, portando a malintesi e fraintendimenti. Le relazioni che nascono online possono anche nascondere dei pericoli come il cyberbullismo, la manipolazione emotiva e l'abuso psicologico; essi, infatti, sempre più frequenti in questi ultimi anni poiché anche l’ età media di coloro che sono iscritti su queste piattaforme è sempre più bassa. Alcune persone, perciò, potrebbero sfruttare la vulnerabilità degli altri per approfittarsi di loro e della situazione.