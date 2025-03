Meteo Biella, le previsioni di sabato 15 e domenica 16 marzo 2025.

Negli ultimi giorni, il Piemonte è stato caratterizzato da un andamento meteorologico instabile, con piogge diffuse e cieli prevalentemente nuvolosi. L'influenza di una vasta area di bassa pressione ha determinato condizioni di maltempo su gran parte della regione, con nevicate sui rilievi alpini e rovesci intermittenti nelle zone di pianura.

Ma cosa ci attende nei prossimi giorni? Secondo 3Bmeteo, nel Biellese il finesettimana sarà caratterizzato da ulteriori precipitazioni…

Sabato 15 marzo: ancora pioggia e cielo coperto

A Biella la giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi, con piogge persistenti per tutto l'arco della giornata: previsti accumuli di circa 15 mm di pioggia. Le temperature saranno piuttosto contenute, con una massima di 9°C e una minima di 7°C. Il limite dello zero termico si attesta intorno ai 1546 metri, favorendo deboli nevicate sulle vette alpine circostanti. I venti saranno deboli al mattino, per poi intensificarsi moderatamente nel pomeriggio. Allerta meteo per pioggia prevista in giornata.

Domenica 16 marzo: piogge al pomeriggio, ma migliora in serata

Domenica Biella vedrà un'evoluzione più dinamica. La mattinata inizierà con cieli coperti, ma senza fenomeni significativi, mentre nel pomeriggio torneranno deboli piogge, con un accumulo previsto di circa 8 mm. Le previsioni, però, miglioreranno nettamente in serata, con ampie schiarite e rasserenamenti. Le temperature saranno leggermente più miti rispetto a sabato, con una massima di 12°C e una minima di 6°C. Lo zero termico scenderà leggermente fino a 1443 metri. I venti saranno moderati e non sono previste allerte meteo.