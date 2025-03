TT Biella: Weekend Grand-Prix giovanile a Charvensod (AO)

Si è giocata domenica scorsa la quinta e penultima prova del Grand Prix Giovanile. L’organizzazione, affidata alla società sportiva Coumba Freide, ha ospitato il centinaio di giovani atleti partecipanti alle gare, presso la palestra dell’Istituto scolastico “Mont Emilius” sito alle porte di Aosta, ma già sul territorio comunale di Charvensod.

La rappresentativa del TT Biella, seguita da Sonia Ivanova, Sergei Mokropolov e Gilberto Ciarmatori, era composta da tredici atleti, di cui ben sette appartenenti alla categoria under 11.

Ancora una volta sugli scudi Giacomo Riva, che si impone nella propria categoria (U11) e chiude in terza piazza in quella superiore (U13). Complessivamente si è notata comunque una importante crescita in tutti quanti; dietro a Giacomo Riva, infatti, si piazza Alessandro Rizzo, che ha superato, negli ottavi Shi Yi, nei quarti Lorenzo La Porta e in semifinale Daniele Milanesi, pure lui sul podio. Buoni risultati sono arrivati anche dall’esordiente Roberto Botta, alla sua prima gara ufficiale.

Nella categoria under 13 Giacomo Riva ha eliminato, alla soglia del podio, Pietro Napolitano, apparso in buone condizioni di forma. Sempre in questa gara Lorenzo Piemontese si aggiudica il torneo di consolazione. Superano agevolmente il girone iniziale sia Davide Ronsisvalle, che ha disputato due ottime gare, sia Jacopo Siciliano. Il “veterano” Gabriele Carisio ha giocato solamente l’under 21.

Infine le ragazzine, Cristina Fazzari e Greta Barriani, sono entrambe arrivate a medaglia.

La prova finale si giocherà a Isola d’Asti domenica 13 aprile.