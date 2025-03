Nel corso della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Lungo Dora Colletta per il soccorso di una persona caduta in acqua ed impossibilitata a risalire.

La calata di un operatore con tecniche SAF (speleo alpino fluviali) ha permesso il recupero dell’infortunato in sicurezza. Sul posto sono intervenute la squadra 21, i SAF, oltre ai sanitari del 118 e la Polizia.