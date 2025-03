Sei medaglie per l'artistica di Pietro Micca

Una giornata intensa quella di domenica 9 marzo dove all’Accademia dello Sport l’artistica di APD Pietro Micca ha organizzato la prima prova del Campionato individuale Silver LB ed LC facendo girare in pedana più di 300 ginnaste.

Dieci atlete in gara per difendere i colori della Società biellese e ben sei i podi totalizzati! Nella gara di LB avanzato porta a casa la vittoria Giulia Monteleone, capace di esprimersi al meglio ai quattro attrezzi nella categoria allieve 5. Tante le atlete impegnate nel livello LC base, dove in categoria A3 Carlotta Follador chiude la gara al settimo posto mentre Vittoria Bugalla, allieva 2, si mette al collo la medaglia d’argento. Ottima gara anche per Gilla Garbolino che si toglie la soddisfazione di vincere la medaglia d’oro nella categoria allieve 4.

Premio al grande impegno per le più grandi che chiudono tutte nella top ten: è argento Elisa Casazza nelle senior 1, accompagnata dal quinto posto di Sofia Sangalli e dal sesto di Lodovica Depetris; mentre si mette il bronzo al collo Caterina Pozzo che ha ben figurato in categoria senior 2. Due partecipanti anche in LC avanzato dove in categoria senior 1 chiude al sesto posto Giorgia Anselmino Acotto e tra le junior 2 arriva l’ennesima medaglia da parte di Alice Asekomhe che conquista il terzo posto.