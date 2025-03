Due nuovi bandi GAL: 1,2 milioni di euro per sostenere imprese agroalimentari e turistiche

Il GAL Montagne Biellesi ha dato il via a una nuova fase di sviluppo con il lancio di due bandi strategici, che mettono a disposizione complessivamente 1,2 milioni di euro per sostenere investimenti nelle filiere agroalimentari e nel settore turistico. Queste risorse, grazie alla compartecipazione dei privati, potrebbero generare il doppio degli investimenti, con un impatto significativo sull’economia rurale del territorio.

I bandi mirano a sostenere due approcci distinti ma complementari: i Progetti Integrati di Filiera (PIF), destinati al settore agroalimentare, e i Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT), volti a potenziare la rete di operatori turistici locali. L’obiettivo è rafforzare il tessuto economico delle Montagne Biellesi attraverso la collaborazione tra imprese e il potenziamento dell’offerta produttiva e turistica.

La presidente del GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro Delle Vedove, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: «Dopo i bandi di creazione d’impresa, che chiuderanno a fine aprile e che supportano la nascita di nuove attività in diversi settori, entriamo nel vivo della nuova programmazione con i bandi di filiera agroalimentare e di rete turistica. Si tratta di opportunità fondamentali per ampliare le attività aziendali e acquistare nuove attrezzature, generando un effetto moltiplicatore sulle produzioni, la commercializzazione e i servizi offerti. Il GAL continua così a dimostrare il proprio impegno nello sviluppo delle aree rurali».

Il bando PIF è rivolto alle imprese agroalimentari e agricole dell’area GAL Montagne Biellesi e prevede finanziamenti per l’ampliamento delle strutture produttive, l’acquisto di attrezzature innovative e il miglioramento dei processi produttivi. L’obiettivo è incentivare la creazione di filiere verticali che possano rafforzare la competitività del comparto agroalimentare locale. La dotazione finanziaria di 590.000 euro sarà concessa a fondo perduto con percentuali di cofinanziamento variabili tra il 40% e il 60% dell’investimento totale.

Parallelamente, il bando PIRT è destinato alle imprese turistiche, con l’intento di promuovere la creazione di reti territoriali per migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori. Gli investimenti finanziabili riguardano il miglioramento delle strutture ricettive, l’acquisto di attrezzature per il turismo e lo sviluppo di servizi innovativi, come pacchetti turistici integrati ed esperienze enogastronomiche. Anche in questo caso, il bando prevede una dotazione finanziaria di 600.000 euro, con contributi a fondo perduto fino al 60% dell’investimento complessivo.

Le imprese interessate avranno tempo fino al 10 luglio per presentare i propri progetti. Il GAL Montagne Biellesi organizzerà incontri di animazione territoriale per illustrare le opportunità offerte dai bandi e supportare le aziende nella predisposizione della documentazione necessaria. La partecipazione è subordinata alla presenza a uno di questi incontri, pubblici o individuali.

Grazie a questi finanziamenti, il GAL Montagne Biellesi mira a consolidare il tessuto imprenditoriale locale, incentivando la cooperazione tra aziende e valorizzando le risorse del territorio. Un’iniziativa che, oltre a migliorare la competitività delle imprese, contribuirà a incrementare l’attrattività dell’area per visitatori e consumatori, rafforzando così l’economia rurale del Biellese.

Per informazioni sul bando scrivere a: info@montagnebiellesi.it o chiamare lo 015 0991427. E' possibile prenotare un appuntamento, oltre che nella sede del GAL di Andorno Micca, anche nella sede di Graglia (Unione Montana Valle Elvo) il lunedì e il mercoledì, dalle 8.30 alle 16,30 e nella sede di Valdilana, frazione Crocemosso (sede Unione Montana del Biellese Orientale), il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 16,30.

I bandi integrali e i relativi allegati sono disponibili nella sezione “bandi” del sito: www.montagnebiellesi.it