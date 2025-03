Ginnastica artistica: tripletta sul podio per le biellesi.

Per LC Avanzato, Ginnastica Biella in categoria Allieve 4, ha piazzato la tripletta sul podio: Viola Piva prima, Rachele Grazioli seconda e Matilde Goria terza. Gara da non dimenticare, con tre ottime prestazioni, ognuna a suo modo, che non hanno lasciato spazio alle numerose avversarie presenti in pedana. Quarto posto per Marianna Antonini in categoria Allieve 5. Marianna non è salita sul Podio anche lei, solo per una manciata centesimi, dopo una bella gara. Per Marianna il podio è solo rimandato!