Zimone celebra la Festa della Donna tra convivialità e tradizione.

Anche quest'anno a Zimone, nella giornata di domenica 9 marzo, si è svolta la tradizionale Festa della Donna, organizzata per l'edizione 2025 da Evelina Givone e Renata Givonetti.

Il programma, semplice ma sentito, ha visto un'ampia partecipazione e si è rivelato un successo. Le celebrazioni sono iniziate alle ore 11:00 con la Santa Messa nella chiesa del paese, per un momento di raccolta e condivisione. Al termine della funzione, il Gruppo Alpini di Zimone ha offerto un aperitivo sul sagrato, creando un'occasione di socialità e di festa. Alle 12:30 le partecipanti si sono recate presso il ristorante locale Da Enrico per un pranzo in compagnia: 65 le partecipazioni totali, fra zimonesi e provenienti da altri comuni.