Tragedia al Pala200 di Settimo Torinese, dove ieri e oggi erano in programma il Trofeo Italia Piemonte di Judo.

Nelle scorse ore un uomo, mentre stava assistendo dagli spalti alla gara della figlia, ha accusato un malore ed è morto. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il papà.

Per il 66enne non c'è stato nulla da fare ed il 118 ha dovuto constatare il decesso. In via Santa Cristina 5 sono intervenuti anche i Carabinieri.