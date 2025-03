Casapinta, intervento d'urgenza dell'elisoccorso per una donna FOTO e VIDEO

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Casapinta, dove una donna è stata soccorsa nella propria abitazione.

Secondo le prime informazioni, l'elisoccorso è intervenuto d'urgenza per una donna a cui occorreva aiuto. Al suo arrivo, i sanitari che erano a bordo si sono calati con il verricello nell'abitazione, dopodiché l'elisoccorso si è posizionato nel campo sportivo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, che una volta sul posto ha prelevato la signora e l'ha portata sull'elicottero per il ricovero in ospedale.

Non sono ancora note le sue condizioni, né le cause esatte che hanno reso necessario l’intervento.

Seguiranno aggiornamenti.