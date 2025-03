Torch Run, c'è una poliziotta di Biella tra i tedofori “Guardians of the Flame”

A partire dall’8 marzo si svolgerà, per la prima volta in Italia, il grande evento sportivo dedicato agli atleti con disabilità intellettiva, a cui partecipano 1500 atleti di 101 Paesi. La fiamma olimpica, denominata in questo caso Flame of Hope (Fiamma della Speranza), ha iniziato il suo viaggio da Atene, dove è stata ufficialmente accesa durante l’apposita cerimonia.

Il Torch Run, composto 8 atleti Special Olympics, 81 agenti delle forze dell’ordine e 17 volontari, dopo aver toccato gli altri capoluoghi piemontesi giungerà a Biella il 07 marzo 2025. I membri delle Forze dell'Ordine, noti come Guardiani della Fiamma, trasportano la fiaccola olimpica accompagnati da alcuni atleti di Special Olympics; un’iniziativa per promuovere l'accettazione e l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva e sensibilizzare le comunità locali sull'importanza di costruire una società più inclusiva, veicolando un messaggio di speranza, unità e solidarietà.

I runner Guardians of the Flame “Defenders, Protectors, Keepers“ sono stati scelti tra le Forze dell’Ordine di tutto il mondo; l’Italia partecipa con 8 componenti delle varie forze di Polizia tra i quali è stata selezionata l’atleta Marzena Michalska, A.C.C. della Polizia di Stato, attualmente in forza alla Questura di Biella.

Marzena Michalska è un’atleta che ha gareggiato per anni con il Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro - Specialità atletica 3.000 metri siepi nonché 5.000 e 10.000 metri. Si è distinta con sette presenze in Nazionale, tra cui una ai Campionati europei di atletica leggera. Nel suo palmares due titoli italiani assoluti. Sui 3000 metri siepi vanta la 4ª miglior prestazione italiana di sempre. Inoltre la sua carriera, anche dopo la maternità, è proseguita con la conquista di numerose medaglie d’oro in importanti gare di maratona e mezza maratona.

La Questura di Biella, particolarmente orgogliosa nell’avere una cosi “diretta“ partecipazione al grande evento sportivo, evidenzia che la suddetta iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, di cui si auspica un’ampia partecipazione.