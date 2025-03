Cinematografia, Sara Gentile racconta il valore di Eurodoc 2025.

“Accogliamo con entusiasmo la prima sessione del workshop per documentaristi EURODOC 2025 - dichiara Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Biella -, un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame tra il nostro territorio e il mondo delle produzioni cinematografiche. Biella e il Biellese, grazie alla rete regionale di Film Commission Torino Piemonte, hanno già ospitato importanti produzioni cinematografiche, come, ad esempio, il film “Tutta colpa della musica” di Ricky Tognazzi, girato a Biella nel 2010; il nostro territorio resta ancora oggi un punto di riferimento per il cinema e l’audiovisivo e, quest’anno, EURODOC rappresenta un tassello importante di crescita. Un ringraziamento speciale va a Fondazione BIellezza per aver coordinato questa iniziativa e per aver creduto insieme a noi e a tante altre realtà biellesi nel valore del cinema come motore di sviluppo culturale ed economico.”

Il workshop di EURODOC si svolge nell’arco di cinque giorni (dal 3 all’8 marzo) in diversi luoghi della città. Parallelamente, per i partecipanti è stato organizzato un dettagliato programma di visite, per far scoprire le eccellenze del territorio tra enogastronomia locale, cultura e autenticità.