A Ponderano presentato il libro “Bianciardi. Una vita in rivolta”, foto Locca

Continua a Ponderano il grande successo dell’evento culturale "Tisane Letterarie" nella sala comunale delle conferenze in via Mazzini 25.

Venerdì 21 febbraio alle ore 21 si è tenuta la presentazione del libro “Bianciardi. Una vita in rivolta” di Sandro Montalto. La figura di Bianciardi, lo scrittore “incazzato” per eccellenza, come è stato definito, del nostro secondo Novecento, è stata indagata nei suoi difficili rapporti con i centri di potere, la politica, la schiavitù del consumismo.

Lo scrittore Sandro Montalto, nato a Biella, classe 1978, ha pubblicato volumi di poesia, prosa, aforismi, critica letteraria e teatro, anche libri d’arte studi musicologici.