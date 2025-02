Doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Biella e Occhieppo Superiore per un paio di incendi che hanno colpito le canne fumarie di due abitazioni. È successo nella giornata di oggi, 21 febbraio. In entrambi i casi, le squadre hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata.