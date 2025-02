Lavori sul ponte tra Piatto e Valdengo, al via manutenzione e messa in sicurezza

Tra i vari cantieri in corso lungo le strade provinciali, dedichiamo un focus particolare al rifacimento di questo strategico ponte sul Rio Quargnasca, che unisce i paesi di Valdengo, Ronco, Piatto e la collina sovrastante, lungo la SP 208 e che ogni giorno è percorso da moltissimi cittadini, per recarsi al lavoro, a scuola o per altri spostamenti.

“In un territorio montano, complesso e articolato come il nostro non esistono strade e infrastrutture considerate “minori” – dichiara il Presidente Emanuele Ramella Pralungo – la nostra attenzione è alta sia verso le strade di grande passaggio, che verso quelle meno frequentate. Non c’è strada, ponte, passaggio del quale non abbiamo contezza e cerchiamo di fare in modo che viabilità sia sempre fruibile da tutti: dagli abitanti del piano, come da quelli delle montagne. Per me questo è davvero fondamentale e il mio impegno e quello degli uffici preposti in Provincia di Biella va costantemente in questa direzione”.

I lavori, attualmente in corso di esecuzione e seguiti dal servizio progettazione, esecuzione interventi di Provincia di Biella, consistono complessivamente di importanti interventi di manutenzione straordinaria della struttura del ponte e nella messa in sicurezza della circolazione stradale attraverso la sostituzione delle barriere di protezione esistenti, lo smaltimento delle acque di piattaforma stradale ed il successivo rifacimento della pavimentazione stradale.

Sono inoltre stati effettuati lavori in alveo di pulizia del torrente, importantissimi nella prevenzione di possibili danni causati da alluvioni lungo i corsi d’acqua a carattere torrentizio, caratteristica comune a tutti i corsi d’acqua nel territorio di Provincia di Biella. Al momento sono stati già eseguiti e completati alcuni lavori di manutenzione straordinaria della struttura del ponte. Inizialmente è stata necessaria una accurata pulizia delle murature dalle piante e dagli arbusti infestanti che compromettevano la visibilità e lo stato della struttura.

Successivamente si è passati a ripristinare tutti i tratti di muratura mancante o degradata e disarticolata. Infine sono stati portati a termine gli interventi di pulizia e di sigillatura dei giunti delle murature ammalorate. Per consentire lo svolgimento dei lavori e causare il minor disagio possibile alla circolazione stradale, la viabilità sul ponte è a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. L’investimento per l’opera è di 151.277,97 euro; i lavori proseguono fino al termine previsto, ovvero il mese di aprile.