Terzo posto per le giovanissime di Ginnastica Biella

Una bellissima gara domenica, 16 febbraio, per le giovanissime di Ginnastica Biella Asd, Letizia Goria, Noemi Bonfante, Letizia Arpone e Noemi Silva, accompagnate come sempre da Irina Sitnikova.

La competizione, ospitata nella struttura della Società Pietro Micca di Biella, era la prima in assoluto per tre delle giovani atlete scese in pedana per la categoria Silver LB Giovanissime, ma nessuna si è fatta intimorire o prendere dall’ansia. Pochi errori e una buona concentrazione hanno fruttato il terzo gradino del podio. Comprensibile il loro entusiasmo per la fotografia di rito alla premiazione. La società è orgogliosa di loro e ringrazia tutti quanti per la bella domenica passata insieme!