Tragedia a Biella, è morta la donna travolta da un'auto in via Lamarmora

Dramma a Biella. Non ce l'ha fatta la donna di circa 74 anni che, nella prima serata di ieri, 11 febbraio, è stata travolta da un'auto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, l'anziana è spirata. Troppo gravi le sue condizioni di salute.

È successo in via Lamarmora, a pochi passi dal piazzale della Provincia. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.