Nelle scorse ore, è giunto il nulla osta dalla procura per le esequie funebri di Laura Bertagnolio, la donna di 73 anni, investita mortalmente da un'auto nel tragico sinistro di martedì scorso in via Lamarmora, a Biella.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo a Biella alle 15 di mercoledì 19 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Sempre qui sarà recitato il Santo Rosario alle 19 di domani.