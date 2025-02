Cardiologie Aperte 2025: Medici Cardiologi a disposizione dei cittadini per consulenze telefoniche gratuite

Anche quest’anno la Cardiologia dell’Ospedale di Biella parteciperà all’iniziativa nazionale “Cardiologie Aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus in collaborazione con l’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri). L’evento, giunto alla sua 19ª edizione, si svolgerà dal 10 al 16 febbraio 2025 e rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dal 10 al 14 febbraio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, i Medici Cardiologi di Fondazione per il Tuo cuore saranno a disposizione dei cittadini per dare informazioni e chiarimenti sui problemi legati alle malattie del cuore attraverso il Numero Verde gratuito appositamente dedicato: 800 05 22 33. Anche i Medici Cardiologi della S.C. Cardiologia dell’ASL BI hanno aderito all’iniziativa e saranno tra i professionisti che risponderanno alle telefonate degli utenti nelle giornate dell’11/12/13 febbraio, dalle 14 alle 15:30. Il servizio di consulenza telefonica è ormai attivo da diversi anni nell’ambito degli eventi “Cardiologie Aperte” e nelle edizioni passate ha riscosso grande successo, permettendo a numerosi cittadini di ricevere risposte immediate e qualificate su tematiche di prevenzione e salute cardiovascolare.

Nell’edizione 2025, è inoltre previsto un approfondimento tematico giornaliero sulle pagine social della Fondazione per il Tuo cuore, che saranno condivise sui canali social ASL BI (Facebook e Instagram) relativamente a Fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili. Il Dott. Andrea Rognoni, Direttore S.C. Cardiologia-UTIC e del Dipartimento di Medicina e Urgenza dell’ASL BI ha commentato l’iniziativa: “Con grande piacere anche quest'anno la Cardiologia di Biella partecipa alla manifestazione nei tre giorni centrali della settimana. La speranza è di offrire supporto ed un counseling telefonico ai pazienti che si riferiscono tramite il numero della fondazione. Si tratta chiaramente di un colloquio telefonico di breve durata ma può rappresentare un importante primo aiuto”.

La Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus è l'ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera ANMCO. Rappresenta un'eccellenza a livello italiano ed europeo nella ricerca clinica cardiovascolare, settore in cui ha ottenuto risultati di grande rilievo, guadagnandosi prestigio internazionale. Oltre alla ricerca clinica e osservazionale, la Fondazione sviluppa strategie innovative per la cura e la prevenzione personalizzata delle malattie cardiovascolari, con un approccio centrato sulla persona e non solo sulla patologia. Sul sito www.periltuocuore.it è disponibile il calendario con tutte le attività previste.