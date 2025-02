Campiglia, incontro formativo tra i cittadini e i Vigili del Fuoco: al centro la cultura della prevenzione

E’ stato davvero formativo l’incontro proposto dall’amministrazione del comune di Campiglia Cervo grazie alla disponibilità del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella che si è svolto nella mattinata di sabato 8 febbraio presso il Circolo Valët di frazione Asmara.

L’ispettore Gianluca Calati ha interessato gli intervenuti spiegando le cause della combustione, le soglie di pericolo, la classificazione degli inneschi e dei combustibili, portando esempi concreti di cronaca che hanno aiutato a capire la gravità dei problemi e l’importanza della prevenzione. Il relatore ha dimostrato di ben conoscere la realtà contemporanea delle nostre case, spesso non adeguatamente attrezzate, soprattutto per impianti elettrici vecchi e quindi sottodimensionati rispetto al carico di passaggio di energia elettrica a cui sono sottoposti, per la presenza di canne fumarie spesso trascurate, per l’uso di vecchi piani di cottura che non prevedono la termocoppia o ancora l’uso troppo disinvolto di bombole e condutture del gas. E’ stato oggetto di numerose domande da parte del pubblico l’argomento estintori: scelta, manutenzione, uso a cui Calati ha risposto con chiarezza dando preziosi consigli.

La mattinata è stata ricca di spunti da condividere con amici e vicini di casa, la presenza di pubblico proveniente da varie zone del territorio valligiano fa ben sperare gli organizzatori circa il propagarsi della “cultura della prevenzione”. Sempre in tema di prevenzione vi sarà a fine mese un incontro, di cui si darà ampia informazione, organizzato dall’amministrazione comunale con il Comitato di Biella della Crose Rossa Italiana con la quale è stata stipulata la convenzione all’interno del progetto “Avere a Cuore” che prevede sia il corso per l’uso dei defibrillatori installati sul territorio che altre opportunità di incontri relativi ai temi della sicurezza, della salute e del benessere psicofisico delle persone.