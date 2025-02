Su Nuraghe Calcio Biella vince 3-2 in allenamento contro “F.c Birra Real”

Nei campi biellesi continuano gli allenamenti di calcio a 7. Nonostante la stagione fredda, ferve l’attività sportiva durante la pausa tra i gironi di andata e quello di ritorno del campionato provinciale organizzato da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Nell’incontro di allenamento disputato lunedì 3 febbraio 2025, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha riportato la vittoria di 3-2 contro il “Birra Real”, formazione che milita nel girone “B” del Campionato provinciale, capitanata da Alessio Farina, allenata da Alex Pellicane e diretta da Giacomo Giove. I gol della vittoria della formazione del Circolo Sardo di Biella – guidata da Manuel Pizzo, allenata da Andrea Savoi e diretta da Gaspare Carmona - sono opera di Andrea Crescenzio, Fabio Martinetti e Tommaso Veimaro. I gol avversari sono stati messi a segno da Alessandro Bottone e Christian Curatolo.

Bella partita amichevole nel senso più pieno, contrassegnata da reciproci gesti di cortesia, quali la condivisione di gratificazioni sensoriali e tè caldo, offerto dai vivandieri con le insegne dei Quattro Mori sul cuore. Per il prossimo incontro, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 21:00 presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese, “Su Nuraghe Calcio Biella” in campo contro “Creo Verde”.