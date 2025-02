Forza Italia, a Biella sede aperta: “Porte aperte ai cittadini per confronto sui temi del territorio”

La sede cittadina e provinciale di Forza Italia Biella di via Duomo, a partire dal 10 febbraio, resterà aperta il secondo e il quarto lunedì di ogni mese, dalle 19 alle 20, affinché gli iscritti e i simpatizzanti di Forza Italia, insieme a tutti i cittadini biellesi che vorranno aderire all’iniziativa, possano avere un luogo dove confrontarsi sui principali temi che interessano il nostro territorio.

Forza Italia ancora una volta si dimostra il centro del dialogo sociale, civile e politico della nostra città, mettendo al centro l'ascolto e il confronto con i cittadini. La nostra azione politica parte dal territorio e dalle esigenze reali della comunità, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per la crescita e il benessere di Biella e della sua provincia.

Essere vicini ai cittadini significa essere presenti, ascoltare e tradurre le loro istanze in proposte concrete. Per questo, la nostra sede sarà un punto di riferimento certo per la coalizione e per tutto il Biellese, un luogo di partecipazione attiva e di costruzione del futuro della nostra comunità.