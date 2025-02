A Benna e Sandigliano prenderà servizio un nuovo medico

A partire dal 10 febbraio (non prima) i pazienti avranno dunque la possibilità di scegliere il Dottor Giorchino come proprio medico di base online con lo SPID attraverso il postale "sistema piemonte" o di persona presso uno sportello CUP Asl Biella, o via email scrivendo a cup.biella@aslbi.piemonte.it

Dal 17 febbraio, l'ambulatorio UCAT non sarà dunque più attivo.