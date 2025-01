I bagni ghiacciati fanno bene alla salute? Dennis ne è più che convinto VIDEO

Perchè non combattere il raffreddore con un bel bagno nello Strona a gennaio?

E' quello che ha fatto Dennis Marcolin della palestra di Karate Mushin di Pray. "Erano già anni da quando avevo preso la baita che dicevo che avrei voluto fare un bagno invernale tra dicembre e gennaio, e ho colto l'occasione in questi giorni perché avevo un po' di raffreddore nel fine settimana, una mezza influenza, e diciamo che è una mia idea che ho messo in pratica. Sicuramente è un metodo bizzarro per contrastare il mio malessere, molto diverso dall'utilizzo di farmaci o medicine, è una cosa dove lavora sia la testa che il pensiero che naturalmente il corpo. Insomma io credo che sia un ottimo rimedio".