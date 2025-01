100 giorni al Giro d'Italia, a Biella il Duomo e il Battistero si illuminano di rosa FOTO

Mancano appena 100 giorni al via ufficiale del Giro d'Italia. E anche quest'anno la città di Biella sarà grande protagonista, con la partenza della 19° tappa, in programma il prossimo 30 maggio.

Per l'occasione, nella serata di ieri, 29 gennaio, sono stati illuminati i monumenti cittadini di rosa. Dal Duomo fino al Battistero di Biella, in occasione di "Italia in Rosa 2025, l'iniziativa che celebra le città di tappa di partenza e di arrivo della corsa.

A darne notizia poco fa, sui social, gli assessori Giacomo Moscarola e Edoardo Maiolatesi.