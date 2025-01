Tollegno e Pralungo insieme nella realizzazione di un percorso cicloturistico

L'unione fa la forza, specie in un periodo come questo dove le risorse non sono più quelle di una volta e si deve cercare di rincorrere in bandi per arrivare a qualche finanziamento. Lo sanno bene i Comuni di Tollegno e Pralungo che hanno firmato un atti di paternariato per la partecipazione a "Bici in Comune". Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e salute S.p.A. (“Sport e Salute”) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI, il progetto si pone come obiettivo quello di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

"Non ha più senso fare campanilismo come si faceva una volta - spiega il sindaco di Tollegno capofila del progetto, Lele Ghisio - . Dobbiamo unire le forze per sopravvivere, dobbiamo convivere tutti, e questo è tra i primi passi che stiamo muovendo. L'altra sera abbiamo fatto una riunione qui a Tollegno in merito alla Valle dell'Acqua, adesso lavoriamo per questo percorso in bici con Pralungo e poi inizieremo a interessarci alla cultura. A gradi, ma dobbiamo cambiare modo di ragionare, è un bene per tutti".

In particolare il progetto "Bici in Comune" prevede un percorso cicloturistico e tematico ad anello che unisce i territori dei Comuni di Tollegno e Pralungo nonché la creazione di eventi culturali e di sensibilizzazione all’uso della bici con il progetto "Dalla città ai pascoli". E il Comune di Tollegno in paternariato con il Comune di Pralungo intende cofinanziare il progetto proposto per un importo pari a € 6.000,00 superiore al 20% del contributo richiesto.