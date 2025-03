A Biella sempre più grandi eventi, dopo il Giro d'Italia arriva la Vuelta di Spagna

In foto, uno scatto del Giro d'Italia 2024 (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Grazie all’importante sostegno della Regione Piemonte l’edizione 2025 della Vuelta spagnola partirà in territorio italiano, in particolare farà le prime tre tappe in Piemonte, prima di trasferirsi in Spagna.

Nello specifico la prima tappa Venaria Reale – Novara vedrà interessato anche il nostro territorio e in particolare la nostra città il prossimo sabato 23 agosto. La Vuelta rappresenta una delle tre grandi competizioni ciclistiche internazionali, seguitissime dal grande pubblico, assieme al Tour de France e al Giro d’Italia. Il percorso prevede l’entrata dal Canavese verso la Valle Elvo per arrivare in città da Occhieppo Inferiore percorrendo via Ivrea, via Lamarmora, via Carso, via per Candelo poi prosegue verso Vigliano Biellese, Valdengo, Cossato passando dal ponte della tangenziale per dirigersi verso l’arrivo a Novara.

“Un altro tassello relativo ai grandi eventi 2025 che vede protagonista la nostra città - spiegano l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola – dopo la costante presenza del Giro d’Italia in città, siamo contenti di avere per la prima volta a Biella questa grande competizione ciclistica spagnola che ci permette una visibilità internazionale. Sono tutte iniziative che portano turismo, visibilità e sviluppo al territorio infatti siamo al lavoro per organizzare eventi attrattivi e collaterali a corredo della manifestazione più grande”.