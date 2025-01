Nuovo traguardo per l'Asilo infantile Biella Vandorno: inaugurata la sezione primavera.

L’Asilo Infantile di Biella Vandorno ha inaugurato sabato 25 gennaio la nuova Sezione Primavera che si aggiunge alla materna. La nuova sezione della struttura potrà ospitare fino a 15 bambini che hanno fra i 2 e i 3 anni.

L’Amministrazione Comunale era presente con l'Assessore all'Istruzione Livia Caldesi, chiamata a tagliare il nastro, il Presidente del Consiglio Luca Zani, i colleghi di Giunta Anna Pisani e Cristiano Franceschini, il Consigliere Comunale Elisa Mondelli. Era inoltre presente il Consigliere Regionale Davide Zappalà. Presenti anche Don Vittorino, che aveva precedentemente benedetto i locali, e Don Paolo Boffa Sandalina.

Soddisfazione per l’assessore Livia Caldesi che dichiara: “L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni perché il risultato raggiunto è importante, un servizio per la comunità che ci rende orgogliosi. Questa la scritta che compare sulla locandina e sulla scala che conduce ai locali che ospiteranno i bambini ‘Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna Insieme è la realtà che si realizza’. Daniele Mazzucco, il Presidente dell’Asilo, lo ha dimostrato. Insieme con i suoi collaboratori, con l’impegno di tutti, guidati da lui, che per primo ha creduto a questo sogno, facendo diventare la sezione primavera una realtà, una bellissima realtà. Auguri di buon lavoro a tutti e auguri ai piccolini che di sicuro intraprenderanno una bellissima avventura”.