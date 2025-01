Pollone e Occhieppo Superiore unite nella Festa del Ringraziamento

Le comunità di Pollone e Occhieppo Superiore si ritrovano per la tradizionale Festa del Ringraziamento, in programma questa domenica, 2 febbraio.

Il raduno di trattori e mezzi agricoli avrà luogo alle 9.30 nella piazza San Rocco di Pollone, con la possibilità di assaggiare una colazione offerta dalle Pro Loco dei due paesi. Alle 10.15 partirà la sfilata con arrivo in parrocchia, dove si svolgerà la Santa Messa (ore 11) e la benedizione dei veicoli. La giornata si concluderà in festa, con il pranzo in compagnia.