Jorioz distribuzione vini, l'enoteca a domicilio di riferimento per l'adunata nazionale degli Alpini a Biella FOTO

L’Enoteca di Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale, è stata creata inizialmente come cantina a domicilio, che vede oggi anche un ampio showroom situato ad Occhieppo Superiore e un magazzino fornito per soddisfare tutte le richieste dei clienti che puntino sulla qualità.

Grande è la scelta di vini che l’enoteca Jorioz Distribuzione Vini propone ai suoi clienti: quelli da pasto, che si spartiscono in vini bianchi, rossi, rosati; gli spumanti (metodo Martinotti e metodo classico); i vini dolci, i passiti, gli aromatizzati, i macerati. I vini sono disponibili in più formati, da quelli tradizionali a quelli da 1,5 litri (Magnum), da 3 litri, da 5 litri e da 6 litri. Bionde, rosse e scure, da Jorioz sono di casa anche le birre, rigorosamente artigianali.

Nei giorni dell'adunata una ulteriore comodita' per i gestori di locali e ristoranti e' data dall'offerta di Andrea Jorioz di una serie di "bag in box", il vino comodo da trasportare in contenitori adatti a mantenerne la qualita' e facili anche da spillare senza doversi preoccupare di dove gettare poi il vetro.

Proprio in vista della prossima Adunata degli Alpini che si terrà a Biella il 9-10-11 maggio 2025, Andrea sarà in grado di rifornire i ristoranti e i bar del territorio garantendo le consegne anche di notte!!

Per ordinare o richiedere anche il catalogo completo di ciò che offre l'Enoteca basterà inviare un messaggio su WhatsApp al numero di Andrea 349/1041844 oppure via mail all’indirizzo andrea@jorioz.it: in pochi minuti l’ordine verrà elaborato per essere preparato e spedito, garantendone la consegna in massimo 24 ore in tutta la provincia di Biella.







Prenotate in anticipo o chiamateci anche durante i giorni dell’evento: ci muoveremo velocemente, anche nel cuore della festa!

Siamo qui per assicurarvi bottiglie selezionate, fresche e puntuali… senza stress!

Brindiamo insieme all’Adunata: ci pensiamo noi a portarvi il vino.

Lo showroom di Jorioz Distribuzione Vini si trova ad Occhieppo Superiore (BI) in via Provinciale 18

Per informazioni e prenotazioni:

cell 349-1041844 - andrea@jorioz.it

Pagina Facebook: JoriozDistribuzione

Vini Pagina Instagram: andrea.jorioz

Sito: www.enotecaadomicilio.it