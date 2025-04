Pollone celebra la consegna della Costituzione ai neodiciottenni

Mercoledì 16 aprile a Pollone si è tenuta una cerimonia ricca di significato, durante la quale i ragazzi neodiciottenni hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana. L'evento ha unito la comunità in un momento simbolico di passaggio alla piena cittadinanza, rafforzando l'appello a conoscere e custodire i valori fondamentali della Repubblica.

La serata ha visto la partecipazione attiva di importanti autorità istituzionali: il sindaco Paolo Tha, la Consigliera regionale Elena Rocchi e il Consigliere Provinciale Riccardo Lunardon. Durante gli interventi, le istituzioni hanno sottolineato l’importanza del gesto simbolico, evidenziando come la conoscenza della Costituzione non solo costituisca un diritto, ma anche un dovere nei confronti della collettività. "Diventare cittadini significa anche abbracciare la responsabilità di contribuire al bene comune", ha affermato il sindaco Paolo Tha, invitando i giovani a impegnarsi attivamente nella vita sociale e politica della comunità.

Anche la Consigliera regionale Elena Rocchi e il Consigliere Provinciale Riccardo Lunardon hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa, ricordando a tutti i presenti i principi di giustizia, equità e libertà che caratterizzano la nostra Costituzione. I loro interventi hanno rafforzato l'importanza di un dialogo costante tra istituzioni e giovani, elemento indispensabile per il progresso della società.

Dopo la cerimonia istituzionale, la Proloco ha offerto un delizioso aperitivo che ha contribuito a creare un clima conviviale e disteso, permettendo ai partecipanti di confrontarsi, condividere impressioni e instaurare nuovi contatti in un'atmosfera amichevole e calorosa.

L'evento rimarrà impresso nella memoria dei giovani e dei cittadini di Pollone, segnando un ulteriore passo verso una partecipazione sempre più consapevole e attiva nella vita della Repubblica.

Queste le parole del sindaco Paolo Tha: "La Costituzione che oggi ricevete non è solo un libro. È il frutto della storia, del sacrificio di chi ha lottato per garantire la libertà, la giustizia e l’uguaglianza. Sarà una guida per voi, uno strumento che vi aiuterà a fare scelte consapevoli e a comprendere che ogni diritto implica anche una responsabilità. Siate cittadini attivi, partecipate, informatevi, non restate spettatori. Il futuro si costruisce con l’impegno di ognuno, con la solidarietà e con il senso di comunità. Oggi vi affidiamo la nostra Costituzione. Fatene buon uso. E, soprattutto, siate sempre fieri di essere cittadini di un Paese che si basa sui valori della libertà, dell’uguaglianza e della dignità umana. Buona vita ragazzi!".