"Brucia" di Sephora, è su spotify

"Cosa c’è di più bello quando una canzone prende il colore Rosso e nome Passione - dichiara Sephora - ? Passione per la vita, per la Fede, Passione per tutto quello che faccio! Ho osato con “Brucia”, perché voglio che tutte le persone che la ascoltino ,possano non pensare a nulla per perdersi in queste note di Passione!"