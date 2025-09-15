Cantagiro, alla biellese Sephora Music il Premio 2Duerighe

E' un successo anche biellese l'ultima edizione del Cantagiro. Alla finale che si è svolta sabato 13 settembre in Piazza Roma a Senigallia, la biellese Sephora Music ha ricevuto il Premio 2Duerighe, un riconoscimento che premia la migliore qualità del testo di una canzone, che le è stato consegnato dal direttore.

All'edizione 2025 la cantante si è presentata con Castello di Carte ed ha partecipato all'edizione 2025 per le categorie Cantautori e Intrepreti proveniente dalla Pre-finale del 10 settembre.

La finalissima ha visto trionfare Martina Boezio, mentre tra gli altri riconoscimenti speciali sono stati assegnati

– Premio Sergio Bardotti: Sara I

– Premio Nuovo IMAIE: Giogala

– Premio Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino: Virginia

– Premio Radio Italia Anni ’60: Vinz

– Premio MIO: Elis

– Premio Emozione Elvino Echeoni: Fabrizio Giannini

– Premio Little Tony: Daniel

- Premio Cantagiuria: Rachele De Santis