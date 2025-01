A Cuneo il ricordo della Cuneense, c'era anche l'ANA Biella

Domenica 19 gennaio la Sezione di Biella degli Alpini era presente a Cuneo per ricordare il sacrificio della Cuneense durante la ritirata di Russia nel secondo conflitto mondiale. Il tempo inclemente sembrava essere testimone di quei fatti occorsi 82 anni fa. La tre giorni di celebrazioni solenni per l'anniversario di Nowo Postojalowka, battaglia avvenuta in Russia nel gennaio del 1943 con il sacrificio degli Alpini della Cuneense ha avuto il suo clou domenica mattina con l'alzabandiera, la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti alla presenza di autorità civili e militari.

A far da cornice numerosi gonfaloni delle città della provincia di Cuneo, vessilli delle associazioni d'arma, quelli delle Sezioni del Piemonte affiancati dai gagliardetti dei gruppi. Presente il Labaro Nazionale scortato dal Presidente Nazionale. Durante le orazioni ufficiali il comandante della Brigata Alpina Taurinense Gen. David Colussi ha portato il saluto alla città e alla sezione del comandante Truppe Alpini Gen. Michele Risi garantendo di fatto la continuità tra le truppe alpine e il territorio di origine. La sfilata per le vie della città ha raggiunto poi il Duomo dove il vescovo Monsignor Piero Delbosco durante la SS. Messa ha benedetto l'icona raffigurante la Madonna de Don. L'ammaina bandiera ha concluso, come di consueto, la manifestazione.