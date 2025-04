Maggio 2025, Alpini a Biella - Bersaglieri a Marsala

Dal 9 all’11 del mese di maggio 2025, gli Alpini terranno a Biella la loro 96° Adunata Nazionale. Da mesi abbiamo avuto conferma della realizzazione di questa importante manifestazione, che porterà in Città, nei paesi del Biellese ed in tutto il Piemonte, decine di migliaia di Alpini, simpatizzanti ed amici provenienti non solo dalle varie Regioni d’Italia, ma anche da paesi esteri, dato che gli Alpini sono sparsi in ogni parte del mondo e sicuramente vorranno partecipare con una loro rappresentanza. Saranno giornate memorabili che senza dubbio la Città di Biella si prepara a ricevere e fervono i preparativi e gli incontri. Da mesi il Presidente della Sezione Alpini di Biella Marco Fulcheri, con la collaborazione del suo Direttivo e dei vari Gruppi dei paesi biellesi, con la disponibilità del Comune di Biella e delle varie Associazioni, stanno cercando di organizzare. “Auguri” per una grande Adunata che tutti aspettano con particolare interesse. Saranno giorni che gli Alpini attendono da tempo, e sicuramente Biella sarà al centro della cronaca e non solo locale.

Nello stesso periodo dall’8 all’11 maggio, i Bersaglieri terranno il 72° Raduno Nazionale nella Città di Marsala in Sicilia, che accoglierà decine di migliaia di Fanti piumati che sfileranno con le loro Fanfare a passo di corsa, per l’entusiasmo di tutti i presenti. Anche Marsala da tempo si sta preparando per questo importante evento, avendo ricevuto la “Stecca , “passaggio di consegne” ad Ascoli Piceno, al termine del Raduno Nazionale dello scorso anno 2024. I Dirigenti locali, con la collaborazione della Presidenza Nazionale di Roma, con il Presidente Gen. C.A. Bers. Tota e con il vice Gen. D. Bers. Antonio Pennino, ambedue di recente nomina, da mesi si stanno attivando per fare in modo che Marsala, ricordata anche per lo “Sbarco dei Mille” e luogo Simbolo dell’Unità d’Italia, possa avere la meritata attenzione. Hanno confermato la loro adesione i Direttivi della varie Sezioni Regionali e Provinciali che saranno presenti con le loro Fanfare, per fare in modo che anche la Città di Marsala possa accogliere con la nota ospitalità, le decine di migliaia di Bersaglieri e seguito che vorranno partecipare.

La Regione Piemonte, oltre alla presenza delle rispettive Fanfare, sarà accompagnata dal Consigliere Nazionale Bers. Mauro Capra, dall’Emerito Presidente Regionale Bers. Guido Galavotti e da molti altri esponenti dei Direttivi piemontesi.

Per la concomitanza con l’Adunata degli Alpini a Biella, i Bersaglieri biellesi non andranno a Marsala, impegnati con la loro Fanfara a Biella, in segno di collaborazione e di spettacolo. Questo è quanto concordato con il Direttivo dell’Adunata Alpina ed il Presidente Provinciale Bersaglieri Claudio Bertagnolio, con il Presidente di Sezione Bers. Giannino Zanellati e con il capo Fanfara Bers. Davide Ghisio.

Il programma di massima giornaliero per i Bersaglieri a Marsala prevede: - 8 maggio, alzabandiera in apertura dei giorni del Raduno, - 9 maggio, arrivo del Medagliere Nazionale con un concerto serale, - 10 maggio, saggio ginnico al campo sportivo, e in serata le Fanfare si esibiranno nelle varie piazze della Città per gli attesi concerti, - 11 maggio, ammassamento e sfilamento per le vie della Città, con passaggio finale di consegne alla Città di Lignano Sabbiadoro per il 73° Raduno Nazionale del 2026. Non sarà solo un appuntamento annuale di celebrazione, ma assumerà una valenza storica particolare: coinciderà infatti con il 50° Anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976, quando i Bersaglieri si distinsero per la rapidità e l’efficacia del loro intervento, portando soccorso e conforto alle Comunità in difficoltà.

Sarà sicuramente un memorabile Raduno Nazionale Bersaglieri che anche tutta la Sicilia ricorderà nel tempo.

Quando arrivano i “Fanti piumati a passo di corsa” e con la Fanfara, lasciano sempre il segno.