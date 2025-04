Oltre 600 Alpini a Pralungo e Tollegno nei giorni dell'Adunata tra cene in piazza, concerti e speciali navette

A meno di un mese dall'Adunata di Biella, prevista nei giorni del 9, 10 e 11 maggio, sono oltre 600 gli Alpini che troveranno ospitalità nei comuni di Pralungo e Tollegno.

In entrambi i paesi è stato predisposta una navetta per il trasporto dei gruppi alle porte del capoluogo laniero in occasione della manifestazione nazionale: da Pralungo sarà a disposizione un bus ogni mezzora nelle giornate di venerdì e sabato (dalle 17 alle 2 del mattino) e la domenica (dalle 7 alle 17) con destinazione finale la rotonda di San Giuseppe.

A Tollegno, invece, verrà utilizzato uno speciale trenino, presente in molte fiere, con orario continuato, dal pomeriggio di venerdì fino alla prima serata di domenica. Sempre qui, giungeranno gruppi delle sezioni di Brescia e Vicenza: in particolare, 80 saranno alloggiati nella palestra comunale, 50 nell'oratorio parrocchiale e 30 nell'area camper di piazza Alpini d'Italia. In campo 50 volontari, tra penne nere e cittadini, pronti a dare una mano nel servizio di accoglienza. Tra gli eventi, si segnala per la serata di sabato 10 maggio la Santa Messa in chiesa (ore 17.30), seguita da un concerto tenuto dal Coro Alpino Palazzolese.

A Pralungo, invece, troveranno posto 450 Alpini, distribuiti tra Polivalente, oratorio parrocchiale, campo sportivo, bocciofila e un paio di appartamenti (comunale e privato). La maggior parte di loro arriverà dalle regioni di Lombardia, Veneto e Trentino, con tre presenze da L'Aquila e alcune dai territori di Chivasso, Torino e Verbania. Tra gli appuntamenti, figurano il coro di voci bianche, in programma alle 21 di giovedì 8 maggio nella chiesa parrocchiale. Sempre tra giovedì e venerdì, meteo permettendo e in collaborazione con gli esercizi commerciali, saranno organizzate, intorno alle 20, due cene in piazza, assieme ai cuochi della Casa di Riposo Opera Pia Luigi Ciarletti.

L'evento di venerdì sarà preceduto da una visita agli ospiti della stessa Casa di Riposo. Infine, per la giornata di sabato, sono in previsione alcune escursioni verso il Santuario di Oropa e la zona del Gorgomoro. Ulteriori conferme sui luoghi di visita saranno definite nelle prossime settimane. All'opera ben 35 volontari, tra penne nere e residenti, ma se qualcuno volesse aggregarsi c'è ancora tempo per unirsi.

Pienamente soddisfatti i capigruppo di Pralungo e Tollegno, Federico Forgnone e Venerando Ingoglia: “Grazie all’intesa con il Comune e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.