Rugby, inizia il girone di ritorno per Biella: trasferta con Avezzano

Una trasferta impegnativa, la seconda consecutiva, è in programma per i giocatori della prima squadra che si apprestano ad affrontare Avezzano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. All’andata la prova di forza è stata vinta da Biella che davanti al pubblico amico aveva spuntato un 29-22, il seguito per le due contendenti è stato differente. Biella ha incassato sei vittorie, e subito una sola sconfitta oltre a due pareggi e affronta il giro di boa al secondo posto della classifica a soli quattro punti dalla capolista.

Due sole vittorie per Avezzano che occupa attualmente al penultimo posto con un totale di dodici punti. “Iniziamo il girone di ritorno”, attacca coach Alberto Benettin, “ma devo ammettere di aver sentito più il ‘giro di boa’ alla pausa natalizia. Abbiamo mantenuto alto il focus su quello che dovevamo fare anche dopo, e domenica a Prato ci siamo fatti trovare pronti e si è visto, adesso andiamo ad affrontare Avezzano e con lui quella che è l’ultima trasferta lunga dell’anno. Scenderemo il giorno prima della partita per arrivare riposati all’incontro, poi penso che sia sempre una bella occasione per tutta la squadra stare fuori una notte per ‘fare squadra’ e stare insieme anche after rugby. Unisce. Ma parliamo di Avezzano, che nonostante la posizione in classifica, reputo una squadra temibile. Ha messo in difficoltà quasi tutti gli avversari seppur riuscendo ad imporsi solo due volte. Sappiamo che sarà una partita ruvida, ma sappiamo anche che siamo in un buon momento di forma, che siamo confidenti e spesso riusciamo a fare il risultato che vogliamo. Vogliamo continuare così dando il meglio di noi stessi, come cerchiamo di fare ogni domenica. Focus: cercare di avere meno cali possibili cercando di mantenere alta l’intensità. Vediamo che riusciremo a farlo”.

Kick off alle ore 14,30.

Serie A girone 1.

X giornata – 25.01.25. Cavalieri Union Prato Sesto – U.R. Capitolina. 26.01.25. Petrarca Padova – Rugby Paese; Avezzano - Biella Rugby; Rugby Milano – Verona; Cus Torino – Parabiago.

Classifica. Parabiago punti 39; Biella Rugby 35; Verona Rugby 31; Rugby Paese e Petrarca Padova 30; Cus Torino 21; UR Capitolina 18; Cavalieri Prato Sesto 13; Avezzano 12; Rugby Milano 8.