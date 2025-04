Campionati studenteschi di rugby: 240 atleti in campo, trionfano Biella, Verbania e Torino FOTO

Dopo la fase provinciale, per i campionati studenteschi di Rugby nella giornata di oggi mercoledì 9 aprile, di nuovo sul campo di via Salvo D'Acquisto in casa BRC, si è svolta la fase regionale. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, ha visto in gara 240 ragazzi per un totale di 15 squadre.

Ad avere la meglio nella categoria Allievi è stata Biella (tutti studenti dell'Itis), nelle Allieve Verbania, e sia per i Cadetti che per le Cadette Torino.

Queste le classifiche complete:

Cadetti

1- Torino

2- Alessandria

3- Vercelli

4- Biella

Cadette

1-Torino

2-Verbania

3-Vercelli

4-Biella

Allieve

1- Verbania

2- Torino

3- Alessandria

Allievi

1- Biella

2- Verbania

3- Alessandria

4- Vercelli