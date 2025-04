Oasi Zegna Ski Racing Center, numeri record e grandi protagonisti dello sci internazionale

A conclusione della stagione 2024-25 Oasi Zegna Ski Racing Center traccia un bilancio di un'annata caratterizzata sia da un numero crescente di presenze sia dalla partecipazione di illustri protagonisti dello sci internazionale.

In totale durante la stagione si sono registrate oltre 2.000 presenze di atleti, di cui 650 tra atleti ed allenatori che gareggiano in Coppa del Mondo e 400 atleti ed allenatori degli Sci Club. A questi numeri, grazie all’ottimo lavoro organizzativo e promozionale svolto dallo Sci Club Oasi Zegna, si aggiungono gli oltre 1.000 atleti che hanno preso parte alle Gare FIS e Gare Regionali.

I numeri confermano che Oasi Zegna Ski Racing Center è oggi una delle destinazioni in grado di attrarre i migliori talenti sportivi mettendo loro a disposizione qualità delle piste, servizio di accoglienza e organizzazione in grado di soddisfare al meglio le esigenze degli atleti. Il successo nella stagione 2024/25 è stato ulteriormente consolidato grazie al riconoscimento della stazione di Bielmonte quale sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali FISI - Federazione Italiana Sport Invernali.

Tra le atlete italiane che si sono allenate a Bielmonte ricordiamo Marta Bassino, Elena Curtoni e Laura Pirovano, che hanno chiuso la stagione di Coppa del Mondo nella top 25. Grande successo anche tra le squadre nazionali estere che si sono allenate a Bielmonte. Per la Svizzera le campionesse Lara Gut-Behrami e Camille Rast, per la Svezia la campionessa olimpica Sara Hector e Anna Swenn Larsson. Per la Francia i discesisti Adrien Théaux e Niels Alphand e tra i nomi noti segnaliamo anche la giovanissima Lara Colturi.

Con questi risultati eccezionali, l’Oasi Zegna Ski Racing Center si conferma una eccellenza per lo sci agonistico e guarda già alla prossima stagione con ambizione ponendosi l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta così da attrarre ulteriori campioni e giovani promesse. Oasi Zegna Ski Racing Center conta sulla preziosa collaborazione con gli sponsor Intesa Sanpaolo, Centro Commerciale San Martino, Marcolin, Nordica, Lauretana.