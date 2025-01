105 anni di storia e saggezza, di amore e ricordi: Cerino Zegna festeggia Emma Crappa FOTO

Emma Crappa, conosciuta da tutti col nome di Nella, è nata a Lessona, in frazione Ratina, il 15 gennaio 1920. Lì ha trascorso l’infanzia, di cui ha ancora dei bei ricordi, insieme ai genitori, che erano mezzadri, e ai fratelli Corradino e Iride.

All’età di 11 anni si è poi trasferita a Cossato dove ha sempre vissuto. Ha attraversato i tempi bui della Guerra che ricorda malvolentieri e, finita la guerra, si è sposata con Cleto.

Fin da ragazzina ha lavorato come tessitrice presso l’azienda Cartotti di Lessona: racconta ancora oggi orgogliosa che ci andava ogni giorno in bicicletta, anche d’inverno con la neve e il ghiaccio. Ha lavorato per quella stessa ditta per 37 anni al termine dei quali è stata anche premiata per la “fedeltà” con una medaglia d’oro.

È sempre stata una persona instancabile, decisa e combattiva, amante della casa e della propria famiglia a cui si è dedicata in modo totale e a cui è tanto legata.

Da due anni e mezzo è residente presso la Residenza Maria Grazia dove, essendo amante della socialità, passa giornate serene in compagnia, partecipando ad ogni festa organizzata che anima con la sua voce, conosce, infatti, tutte le canzoni dei tempi passati.

Tra le sue abitudini, un po’ di vino rosso durante i pasti non manca mai.

Il genero Nino, le nipoti Alessandra ed Elisa ed i pronipoti Davide, Riccardo ed Emily (che ha 100 anni di "differenza" dalla bisnonna) sono molto presenti nella vita in struttura.