Biella si prepara alla Pasqua, ecco le funzioni della Settimana Santa in Duomo

Con la Domenica delle Palme, è iniziata a Biella la Settimana Santa che si concluderà con la giornata di Pasqua, in programma domenica 20 aprile. Sono numerosi gli appuntamenti in Duomo per un programma rivolto alla comunità biellese, come riportato dalla Diocesi.

Questi i principali:

17 aprile - Giovedì Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine

ore 10: Santa Messa Crismale, presiede mons. Vescovo

ore 18: Santa Messa solenne nella Cena del Signore, Mons. Vescovo compirà il segno della Lavanda dei Piedi a due catecumeni e ad alcuni membri della comunità parrocchiale di Santo Stefano

ore 21: preghiera comunitaria di adorazione

18 aprile - Venerdì Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale

ore 12: "Digiuno in musica", meditazione musicale con l'Ensemble "VoxArtis"

ore 18: Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore, presiede mons. Vescovo

ore 20.45, ritrovo al Belletti Bona: Via Crucis con le parrocchie della Zona Pastorale Città di Biella guidata da mons. Vescovo. I testi sono stati preparati dai giovani di "Hope Club". Le offerte raccolte saranno a sostegno dei cristiani di Terra Santa.

19 aprile - Sabato Santo

ore 7.15: Ufficio delle letture e Lodi mattutine con il Capitolo Cattedrale

ore 21: Solenne Veglia Pasquale, presiede mons. Vescovo. Una catecumena riceverà il Battesimo.

20 aprile - Pasqua di Risurrezione

ore 10.15: Solenne Pontificale nel giorno della Risurrezione del Signore.

ore 16: Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero, con il Capitolo Cattedrale.

Le celebrazioni sono animate dal Coro Parrocchiale di Santo Stefano.