Invecchiamento. Sfide individuali e collettive in provincia, a Città Studi prosegue il progetto di Public Engagement CUBITO FOTO

Proseguono gli incontri del ricco calendario di eventi organizzati nell’ambito del Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino: dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica, promosso dall’Università di Torino nella sede biellese insieme a Città Studi Biella.

L’incontro del 10 aprile, dal titolo “Invecchiamento. Sfide individuali e collettive in provincia”, si è svolto presso il Centro Congressi di Città Studi ed è stato realizzato in collaborazione con i Dipartimenti Culture, Politica e Società ed ESOMAS – Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche di UniTo e con il supporto di Città Studi e del Dipartimento di Management “Valter Cantino”. I relatori hanno presentato i risultati dello studio, ripercorrendo le fasi salienti delle loro ricerche, soffermandosi su alcune questioni centrali: dall’uso pubblico dei saperi accademici e la loro integrazione con le conoscenze derivate dalle pratiche istituzionali e professionali alle diverse declinazioni dell’“invecchiamento attivo” e le modalità con cui viene costruita l’immagine della senilità; dal rapporto tra abitare e invecchiamento, con un’attenzione alla trasformazione dei contesti di vita, alle traiettorie residenziali e alle rappresentazioni delle modalità abitative collettive; infine è stato toccato il tema della digitalizzazione e invecchiamento, con un focus sulle difficoltà legate all’uso delle tecnologie digitali da parte della popolazione over 65.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di restituzione pubblica degli esiti del progetto Great Old Biella – vincitore del Bando Proof of Value (PoV) Instrument 2022 dell’Università di Torino, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I temi trattati hanno suscitato vivo interesse e il convegno ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto tra accademici, professionisti e comunità locale, promuovendo una riflessione partecipata sulle politiche per l’invecchiamento e sulla costruzione di nuovi scenari per il benessere delle persone anziane nei contesti territoriali fragili. Il prossimo appuntamento del Progetto CUBITO si concentrerà su un tema di grande rilevanza: la conservazione della biodiversità. Durante l'incontro, docenti, esperti e professionisti del settore discuteranno di come la salvaguardia degli ecosistemi locali possa essere attuata attraverso pratiche sostenibili e innovative.

Tra gli argomenti principali verrà dato spazio al ruolo fondamentale degli insetti impollinatori e, di conseguenza, al mantenimento della biodiversità. Si parlerà anche di giardini e di frutticoltura come strumenti di educazione ecologica, in grado di arricchire il paesaggio e supportare la fauna locale. Un focus particolare sarà dedicato al Giardino Botanico di Oropa, un esempio di conservazione e ricerca, e ai progetti in corso presso l'Università di Torino, che attraverso studi e iniziative pratiche stanno contribuendo a promuovere una gestione più attenta e consapevole del nostro ambiente naturale. Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademiche intraprese da Unito sul territorio biellese.

In particolare, è stato stabilito un programma di appuntamenti classificati in base a 4 linee di indirizzo: “Filiere produttive”, “Imprenditorialità”, “Sostenibilità sociale ed ambientale” e “Cultura e storia”. Gli eventi previsti si terranno per la maggior parte a Biella in presenza presso la sede di Città Studi, e solo 2 in provincia di Cuneo. Questi ultimi 2 eventi sono stati inseriti in ottica di mutualità sistemica, sia per l’integrazione di altre idee progettuali, sia per validare materialmente gli eventi ideati a Biella dal punto di vista della “scalabilità e riproducibilità”. Gli eventi sono realizzati il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I dipartimenti di Unito coinvolti sono 8: Dipartimento di Management, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Esomas, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Studi Umanistici.

A tutti i partecipanti che si registreranno, verrà rilasciato un Open Badge, certificazione digitale riconosciuta a livello Europeo che attesta le conoscenze apprese e le capacità acquisite attraverso la partecipazione all’evento. Inoltre tutti gli eventi saranno registrati e verranno pubblicati in asincrono sulla piattaforma di Unito MOOC, per permettere la fruizione dei contenuti ad un pubblico più ampio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Universitaria di Città Studi al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a cubito@unito.it.