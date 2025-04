Acqua è vita, storie di risorse e speranze dal mondo: se ne parla a Città Studi

A Città Studi avrà luogo un evento dal titolo “Acqua è vita – Storie di risorse, sfide e speranze dal mondo”. Si terrà alle 21 di giovedì 17 aprile. Una serata dedicata alla proiezione di audiovisivi, a cura di due professionisti: Claudio Pidello e Roberto Soramaé.

Il tema della serata sarà l'acqua, si inizierà con il lavoro di Claudio Pidello, basato sull'acqua nei suoi vari aspetti. Seguiranno i temi di Roberto Soramae, che tratteranno della scarsità dell'acqua in Etiopia ma anche di altri aspetti dell'Africa, dai meravigliosi paesaggi, fino alle antiche tradizioni e la visione di sperduti villaggi in cui la vita si è fermata a com'era centinaia di anni fa.

La serata è organizzata da Fonte di Vita Odv (www.fontedivitaodv.org) e lo scopo è quello di sensibilizzare gli spettatori in merito alla mancanza d'acqua in Africa e alla possibilità di aiutare costruendo dei pozzi d'acqua potabile. Simili serate, svolte dagli stessi autori in altre parti d'Italia, sono sempre state molto apprezzate.